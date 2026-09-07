İş dünyasındaki tecrübelerini ve devasa servetlere ulaşmış isimlerle kurduğu ilişkileri anlatan Kevin Hart, sıradan insanlarla milyarderler arasındaki vizyon farkını net bir şekilde açıkladı. Hart, gerçek anlamda büyük paralar kazanmanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın yolu bireysel çabadan değil, doğru ağlar ve stratejik iş birliklerinden geçtiğini belirtti.

ZENGİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Zenginlerin birbirlerinin gücünden ve kaynaklarından yararlandığını vurgulayan Hart, "Gerçek para kazanmak için bunu daha önce başarmış insanlarla ilişki kurmalısınız. Milyonerler ve milyarderler, akıllıca iş yapan diğer insanlarla ortaklık kurmaktan asla korkmuyor" ifadelerini kullandı.

“1+1 HER ZAMAN 2 ETMEZ” MANTIĞI

İki farklı değer bir araya geldiğinde etkinin katlanarak arttığını belirten ünlü oyuncu, "Ben sana fayda sağlıyorsam, sen de bana sağlayabiliyorsan 1+1 bazen ikimiz için de 30 edebilir. Çünkü karşı tarafın yıllarca inşa ettiği hazır bir değer var ve bunu birleştirmek devasa bir güç doğurur" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100’NE SAHİP OLMAYA ÇALIŞMIYORLAR

İş dünyasında öğrendiği en büyük dersin bir işin tamamına sahip olmaya çalışmamak olduğunu söyleyen Hart, tek başına bir hiç olmaktansa pasta paylaşmayı bilmek gerektiğini belirtti. Hart, "Herkes bir şeyin %100'üne sahip olmak istiyor. Ancak kurduğunuz şeyin tamamı sizin olsa bile bir değeri yoksa, elinizdeki şey koskoca bir hiçtir. Başkalarının değerini kendi değerinizi büyütmek için kullanmazsanız günün sonunda sıfırda kalırsınız” dedi.