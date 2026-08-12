“A.B.İ.” dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterini canlandıran Tarık Papuççuoğlu, son üç ay içinde iki büyük ameliyat geçirdi. Nisan ayında yapılan rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen 77 yaşındaki oyuncu, haziran ayında Bodrum’da bypass operasyonu geçirdi. Papuççuoğlu, geçtiğimiz günlerde ise aort damarı genişlemesi nedeniyle İstanbul’da bir kez daha ameliyat oldu.

DÖRT DAMARI DEĞİŞTİRİLDİ

Tarık Papuççuoğlu'nun nisan ayında gerçekleştirilen rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık belirlendi.

Haziran ayında Bodrum'da acil koduyla bypass operasyonuna alınan oyuncunun dört damarının değiştirildiği öğrenildi. Ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Papuççuoğlu'nun bir süre evinde dinlenmesi ve yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesi bekleniyordu.

BU KEZ AORT DAMARI İÇİN AMELİYAT OLDU

Usta oyuncu, kalp damarlarıyla ilgili operasyonun ardından bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Papuççuoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir hastanede aort damarı genişlemesi nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyatın başarılı şekilde tamamlandığı ve oyuncunun ardından taburcu edildiği belirtildi.

DOKTORUNDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Papuççuoğlu'nun operasyonunu gerçekleştiren doktoru, usta oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Doktoru, aort cerrahisinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek sanatçının sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Açıklamada Papuççuoğlu'na sağlıklı ve uzun bir ömür dilendi.