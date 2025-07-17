2022 yılında evlenen Kerem ve Cansu Özdoğan çiftinden beklenen müjdeli haber geldi. Çiftin kız bebekleri dünyaya geldi ve sağlıklı bir şekilde doğan bebeğe "Leyla" ismi verildi. Yeni doğan Leyla bebekle birlikte Özdoğan ailesi ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor.

HAMİLE KALMADAN İSMİ BELLİYDİ

Kerem Özdoğan, daha önce verdiği bir röportajda bu ismin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtmişti. Özdoğan, “Eşim Leyla ismini çok seviyor. Kız olursa Leyla olsun demişti. Daha hamile kalmadan önce isim zaten belliydi” ifadeleriyle ismin daha en başından belirlendiğini söylemişti.

Senaryo yazarlığının yanı sıra oyuncu kimliğiyle de tanınan Özdoğan, Giray Altınok ile olan yakın dostluğu ve ekran projelerindeki başarısıyla biliniyor.