Oyuncu Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Suar'ın entübe edildiği öğrenilmiş, Gül de geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden sevenlerinden dua istemişti.
HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU
Gökhan Suar, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yeşim Gül'ün paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.
Gökhan Suar'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.