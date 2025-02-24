Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'nin üstlendiği yeni dijital dizi 'Binbir Gece Masalları'nın çekimleri yarın başlayacak.
İbrahim Çelikkol - Cansu Dere
Sultan Şehriyar ve Şehrazat'ın hikayesini konu alan dizide kötü karakter Yunus'u Rüzgar Aksoy'un canlandırması bekleniyordu.
Aksoy, okuma provası öncesinde ekipten ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Aksoy'un "Sürekli dolaşan haberlere istinaden… Binbir Gece Masalları işinde ben yokum efendim" açıklaması dikkat çekti.
Rüzgar Aksoy
YÖNETMENLE GERGİNLİK
Rüzgar Aksoy'un provalar esnasında yönetmen Metin Günay ile gerginlik yaşadığı ve bu nedenle sinirlenip diziyi bıraktığı konuşuluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aksoy'un ayrılması ile Şehrazat'ın aşığı ve Şehriyar'ın düşmanı olan Yunus karakterini ise, Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Özgür Çevik canlandıracak.
Özgür Çevik