Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında Ural Kaspar ile evlendi ve 2025'te kızları Sora dünyaya geldi ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve yaklaşık 1,5 yıl sonra anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Helvacıoğlu'nun sosyal medya hesabından eski eşinin soyadını kaldırması dikkat çekti.

Özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra çeşitli kazalar da yaşayan oyuncu, doğum sonrası geçirdiği trafik kazasında büyük tehlike atlattı.

Ayrıca hamileliğinin yedinci ayında denizde yaşadığı bir kazada boynundan ciddi şekilde sakatlandı. Helvacıoğlu, yaşadığı motosiklet kazasının etkilerini ise hala atlatamadığını ve bu nedenle trafikte daha temkinli davrandığını söyledi.

"MAHALLENİN DELİ TEYZESİ GİBİYİM"

Helvacıoğlu, “Şu an mahallenin deli teyzesi gibiyim. Kaldırımdaki motosikletlileri azarlıyorum. Gerçekten travma oluştu” şeklinde ifadelere yer verdi.

Yaşadığı tüm bu zorlu süreçlerin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Helvacıoğlu, son dönemde kızıyla yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.