Netflix'in suç komedisi Big Mistakes dizisinde Yusuf karakterine hayat veren oyuncu Boran Kuzum, ikinci sezon çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Çekimlerin son gününde ayağını inciten oyuncu, ameliyat geçirdiğini açıkladı.

KAZA ÇEKİMLERİN SON SAHNESİNDE YAŞANDI

Dan Levy imzalı Big Mistakes dizisinin ikinci sezonu için ABD'de bulunan Boran Kuzum, çekimler sırasında yaşadığı kazayla gündeme geldi. Bir davet öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, olayın çekimlerin son sahnesinde meydana geldiğini belirterek, "Küçük bir set kazası. Son sahnede ayağım döndü." dedi.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle ameliyat geçirdiğini de açıklayan Kuzum, "Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir" ifadelerini kullandı.

ANKARA FİLM FESTİVALİ'NE KATILAMADI

Yaşadığı kaza nedeniyle 37. Ankara Film Festivali Onur Ödülleri Töreni'nde bulunamayan oyuncu, kendisine verilen Vakıf Özel Ödülü için bir video mesaj gönderdi.

Kuzum, çekimlerin son gününde yaşadığı kaza nedeniyle ameliyata gireceğini ve törene katılamadığı için üzgün olduğunu mesajında dile getirdi. Bu video, oyuncunun yaşadığı kazayla ilgili kamuoyuna yaptığı ilk açıklama olarak aktarıldı.

AMELİYAT SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ameliyatın ardından İstanbul'un Etiler semtinde basın mensuplarının karşısına çıkan Boran Kuzum'un genel durumunun iyi olduğu görüldü. Oyuncu, sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kuzum, daha önce Şahin Tepesi dizisinin setinde yaşadığı başka bir kazadan da söz etmişti. Big Mistakes dizisinin ikinci sezonunda Yusuf karakterini canlandırmayı sürdüren oyuncunun son kazası, çekimlerin tamamlandığı dönemde yaşandı.