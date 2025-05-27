Vergara, uzun boylu ve yakışıklı birini tercih ettiğini belirtti ve "Temel şeyleri söylemek istiyorum; sağlıklı biri ve beni seven biri isterim" dedi. Ancak en dikkat çeken sözleri, maddi beklentisi üzerineydi.

Vergara, “Benimle aynı paraya sahip ya da benden fazla parası olan biri istiyorum. Yoksa bu bir kabusa dönüşür. Sonunda senden nefret ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Vergara, bugüne kadar iki evlilik yaptı. İlk eşi Joe Gonzalez’den sonra, aktör Joe Manganiello ile evlendi. Yedi yıl evli kalan çift 2023'te ayrıldı.

TERAPİSTLER: 'MADDİ EŞİTSİZLİK SORUN YARATIYOR'

Business Insider’a konuşan terapistler ve bir zenginlik psikoloğu, bu tür maddi eşitsizliklerin ilişkilerde sıkça sorun yarattığını dile getirdi. Özellikle güç dengelerinde bozulmalar yaşanabiliyor. California ve Londra’da ofisleri bulunan zenginlik psikoloğu Lami Ronit, kadınların yüksek gelirli olduğu ilişkilerde toplumsal beklentilerle daha fazla mücadele ettiğini söyledi. Erkeklerin ise çoğunlukla maddi sağlayıcı rolüne alışık oldukları için tersine durumlarda yetersizlik hissine kapılabildiğini ifade etti.

New York merkezli Tribeca Therapy’nin kurucusu Matt Lundquist, ilerici çevrelerde bile para ve toplumsal cinsiyet beklentilerinin etkisinin devam ettiğini belirtti. Lundquist, “Para, kolaylık getirmeliymiş gibi görünse de, aslında insanların para ve cinsiyet beklentileriyle ilgili geçmişlerini ortaya çıkaran bir alan oluyor” dedi.

San Diego’daki The Relationship Place’in kurucusu ilişki terapisti Dana McNeil ise, bazen yüksek gelirli partnerin, katkısını daha değerli gördüğünü ve bu durumun ilişkide kontrol dengesini bozabileceğini söyledi. Bu durum, maddi açıdan daha bağımlı olan partnerde bir tür ebeveyn-çocuk dinamiği ve özgürlük kaybı hissine yol açabiliyor.

UZMANLAR ADİL BİR İLETİŞİM SİSTEMİ ÖNERİYOR

Uzmanlar, bu dengesizlikleri aşmak için açık iletişim ve adil bir sistem öneriyor. Ronit, çiftlerin eşit değil, orantılı katkılar yapmasının çoğu zaman daha doğru bir yol olduğunu söylüyor. McNeil ise çiftlere üç ayrı hesap öneriyor: Her partner için kişisel bir hesap ve ortak giderler için üçüncü bir hesap.

Lundquist, ilişkilerde para konularının mümkün olduğunca erken konuşulması gerektiğini vurguluyor. Lundquist, “Sonuçta, tüm çiftler bir noktada ilişkinin ekonomik yönünü ele almak ve hem maddi hem de sembolik taraflarını değerlendirmek zorunda kalır” diyor ve “Bu konuda Sofía Vergara’ya büyük kredi veririm; ne istediğini çok net biliyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.