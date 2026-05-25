Pakistan asıllı Oscar ödüllü oyuncu Riz Ahmed, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İngiliz istihbarat servislerinin kendisini defalarca muhbir olarak devşirmeye çalıştığını iddia eden Ahmed, yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla anlattı.

Riz Ahmed, gazeteci Mehdi Hasan’ın “Zeteo” platformundaki programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, İngiliz istihbarat servislerinin kendisini üç kez muhbir yapmaya çalıştığını öne sürdü.

Ahmed, ilk olayın 2006 yapımı The Road to Guantánamo filminin ardından yaşandığını söyledi. Oyuncu, ekip arkadaşlarıyla birlikte Luton Havalimanı’na indikten sonra güvenlik görevlileri tarafından ayrı bir odaya götürüldüğünü anlattı.

Ünlü oyuncu, burada kolunun arkaya doğru büküldüğünü, tehdit edildiğini ve telefonuna el konulduğunu ifade etti. Yetkililerin kendisine “Müslümanların mücadelesini ileriye taşımak için mi oyuncu oldun?” diye sorduğunu belirten Ahmed, telefonunun kurcalandığını ve cihazın yanlışlıkla Danca’ya çevrildiğini söyledi.

Sorgunun sonunda dolaylı şekilde iş birliği teklif edildiğini iddia eden Ahmed, “Soruları yanıtlama şeklimin hoşlarına gittiğini söylediler ve ‘Bizim için etrafa göz kulak olmak ister misin?’ diye sordular. Ben de hayır dedim” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ikinci girişimin bir aile dostu aracılığıyla yapıldığını, üçüncü olayda ise BBC bünyesinden üst düzey bir ismin devreye girdiğini öne sürdü. Ahmed, söz konusu kişinin kısa süre önce kurumdan ayrıldığını ancak isim vermek istemediğini belirtti.

Program sırasında Mehdi Hasan’ın “Bu teklifleri gerçekten kabul etmediğine insanlar nasıl emin olabilir?” sorusuna ise Ahmed esprili bir yanıt verdi. Oyuncu, “Gerçekten gizli ajan olsam ortaya müthiş bir biyografi filmi çıkardı” dedi.

Riz Ahmed, özellikle Four Lions filmiyle geniş kitleler tarafından tanınmış, 2022 yılında ise The Long Goodbye adlı kısa filmle Oscar ödülü kazanmıştı. Başarılı oyuncu ayrıca The Night Of dizisindeki performansıyla Emmy ödülünün de sahibi olmuştu.