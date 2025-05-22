19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 il ve 10 ülkeden gelen gençleri Meclis'te ağırlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık terörü bütünüyle geride bırakmak, terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu aziz milletin evlatlarının önünde de iki yol vardır. Ya biz de sarı öküz gibi sıramızın bize gelmesini bekleyecek, yani paramparça, darmadağın olacağız ya da Türkiye'nin insanları, bu aziz vatanın evlatları, Türkler, Kürtler hep beraber bir araya gelerek bir olacağız, beraber olacağız ve bu emperyalist projeyi ters yüz edeceğiz. Bu yolu tercih ediyoruz" demişti.

"ZATEN KARDEŞTİK"

Oyuncu Alperen Duymaz sosyal medya hesabından Kurtulmuş'un bu sözleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Duymaz, "Zaten kardeştik. Hâlâ öyleyiz. Söz konusu bile olamaz aksi. Lâz, Çerkez, Yörük, Kürt. Ortak değerimiz Türk olmamız. 'Ne mutlu Türk'üm diyene!' derken kapsayıcılıktan, fikren Türk olmaktan bahseder onu kast eder Atatürk. Paramparça olma ihtimalimizin sebebi Kürtler Lâzlar değildi. Örgüttü…" ifadelerini kullandı.