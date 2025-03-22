Kırmızı Oda, Benim Güzel Ailem, Küçük Kadınlar, Kavak Yelleri gibi pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Münire Apaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN TUTUKLANMA İTİRAFI

29 yıl önce Manisa Davası'nda haksız yere tutuklandığını söyleyen Apaydın, 'Devlet benden özür diledi' diyerek bir paylaşım yaptı. Manisa'da işkence gören çocuklar için pankart astıklarını belirten ünlü oyuncu, astıkları pankarttan dolayı haksız yere tutuklandığını ifade etti.

"İÇİM HUZURLA DOLMAYACAK"

Yıllar sonra sessizliğini bozan Apaydın, "Bundan 29 yıl önce haksız yere tutuklandım. Yıllar içinde devam eden mahkemeler sonucunda devlet benden özür diledi. Yanlış yapmışız dedi. Ve devlet haksız gözaltı ve işkence üzerinden tazminat ödeyince affetmemi ve polisler cezaevine girince içimin huzurla dolmasını bekledi. İçim huzurla dolmayacak! #manisadavası.." paylaşımında bulundu.

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