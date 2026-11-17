Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen bir diş macunu markasının yeni reklam yüzleri oldu. Henüz dizi çekimleri başlamadan gerçekleştirilen iş birliği kapsamında reklam filmi ve kampanya afişleri için çekimler tamamlandı.

ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Aralık ayında yeni projelerinin çekimlerine başlaması beklenen Özdemir ve Bürsin, set öncesinde reklam çalışmasını bitirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, ikilinin birlikte rol aldığı tanıtım filminin ise kasım ayının sonunda televizyon ve dijital platformlarda yayınlanması planlanıyor.

İKİ OYUNCUYA 60 MİLYON TL ÖDENECEĞİ İDDİASI

Anlaşmanın mali boyutu ise magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. İddialara göre iki yıl sürecek reklam kampanyası karşılığında Demet Özdemir ve Kerem Bürsin’in ayrı ayrı 30 milyon TL kazanması bekleniyor.