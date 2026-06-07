Başarılı oyuncu Aytek Şayan, Düzce'de katıldığı düğün töreninde Kafkas dansı oynadığı anlarla sosyal medyada gündem oldu. Davetlilerle birlikte piste çıkan oyuncunun enerjisi ve dans performansı kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

KAFKAS DANSI İLGİ GÖRDÜ

Memleketinde düzenlenen düğüne katılan Aytek Şayan, gecede oynanan Kafkas danslarına eşlik etti. Davetlilerle birlikte sahneye çıkan oyuncunun görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Paylaşılan videolar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, oyuncunun doğal tavırları ve dans performansı övgü topladı.

KUZEN ÇIKTILAR

Düğün görüntülerinin yayılmasının ardından Aytek Şayan'ın ünlü bir oyuncuyla kuzen olduğu bilgisi de yeniden gündeme geldi. Elçin Sangu, Aytek Şayan ile aynı dizide partner olmasını isteyenlere yanıt verdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, oyuncunun aile bağlarıyla ilgili paylaşımlar yaptı.

Aytek Şayan, son dönemde yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatına ilişkin detaylarla da dikkat çekmeye devam ediyor.