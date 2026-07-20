Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikâh masasına oturan Ece Dizdar ve Serdar Orçin, yaz aylarını karavanla gezerek geçiriyor. Ünlü çiftin tatil rotasına bu kez oyuncu dostları Hatice Aslan ve Mahir Günşiray konuk oldu.

ÜNLÜ KONUKLARINI AĞIRLADI

Keyifli buluşmadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Dizdar, takipçileriyle bu özel anları paylaştı.

Ece Dizdar, fotoğraflara "Karavanda aile var, güzellerim gelmiş bugün" notunu düştü.

ÜNİVERSİTE ARKADAŞLIĞI YILLAR SONRA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Şubat ayında ilişkilerini duyuran Hatice Aslan ve Mahir Günşiray’ın aşk hikâyesi de dikkat çekmişti. İkili, 40 yıl önce üniversitede sınıf arkadaşı olduklarını açıklamıştı.

Mahir Günşiray, ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken, WhatsApp’taki sınıf grubunda yelkenli teknesi olduğunu ve arkadaşlarını davet ettiğini söylemişti. Hatice Aslan’ın bu davete olumlu yanıt vermesiyle başlayan süreç, zaman içinde aşka dönüşmüştü.