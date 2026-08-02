ÜNLÜ OYUNCULAR ŞEHİRDEN KAÇTI, KAMP YAPTI
Didem Balçın, Rojda Demirer ve İdil Yürük, yeni bir kamp deneyimi için İlker Ayrık'ın öncülüğünde karavanlarını hazırlayarak yola çıktı. Yaklaşık üç saat süren yolculuk boyunca sohbet eden oyuncular; yeni projelerden tatil planlarına, tiyatro çalışmalarından geçmiş anılarına kadar birçok konu hakkında konuştu.
İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA HEM DALIŞ HEM KAMP
Kamp yolculuğunda yaşadıkları bazı özel anıları da paylaşan ekip, vardıkları noktada kendilerini adeta doğanın içinde bir kaçışın içinde buldu.
"CENNETE GELDİK" DEDİLER
Kamp alanına ulaşan oyuncuların ilk tepkisi mutluluklarını özetledi. Doğayla iç içe ortamı gören ekip, "Cennete geldik" diyerek kamp alanının keyfini çıkarmaya başladı.
Karavanlarını yerleştiren oyuncular, ardından kamp mutfağını kurarak yemek hazırlıkları için iş bölümüne geçti.
KAMPTA MUTFAK MESAİSİ
Kampın en renkli anlarından biri ise mutfakta yaşandı. Hep birlikte hazırlanan sofrada salatalar yapıldı, mangal yakıldı ve farklı lezzetler denendi.
İdil Yürük mutfaktaki hünerleriyle dikkat çekerken, Didem Balçın organizasyonu üstlendi. Rojda Demirer ise günler öncesinden hazırlığını yaptığı guacamole sosuyla arkadaşlarına sürpriz yaptı.
Günün Trend Haberleri
Hazırlanan yemekler gün ışığında kurulan sofrada tadılırken, lezzet değerlendirmeleri kadar kahkahalar da eksik olmadı.
AKŞAM OKEY MASASINDA BULUŞTULAR
Gün batımına doğru rüzgârın artmasıyla birlikte karavana geçen oyuncular, akşam saatlerinde okey masasında bir araya geldi. Eğlenceli rekabetin yaşandığı oyun, kısa sürede kahkahaların yükseldiği keyifli bir sohbete dönüştü.
KAMP KAHVALTISIYLA GÜNE BAŞLADILAR
Ertesi sabah kamp kahvaltısıyla güne başlayan ekip, sofranın vazgeçilmez lezzetlerinden menemenle güne başladı. Menemeni çok sevdiğini söyleyen ekip, kahvaltı sonrası çeşitli sürprizlerle de takipçilerine seslendi.
DOĞAYLA İÇ İÇE DALIŞ KEYFİ
Kamp programının en renkli anlarından biri de dalış oldu. Doğayla iç içe vakit geçiren oyuncular, su altını keşfederek farklı bir deneyim yaşadı. Dalış anları da kamp macerasının unutulmaz kareleri arasında yer aldı.
Doğayla iç içe geçen kamp macerası, oyuncuların samimi anlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.