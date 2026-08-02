KAMPTA MUTFAK MESAİSİ

Kampın en renkli anlarından biri ise mutfakta yaşandı. Hep birlikte hazırlanan sofrada salatalar yapıldı, mangal yakıldı ve farklı lezzetler denendi.

İdil Yürük mutfaktaki hünerleriyle dikkat çekerken, Didem Balçın organizasyonu üstlendi. Rojda Demirer ise günler öncesinden hazırlığını yaptığı guacamole sosuyla arkadaşlarına sürpriz yaptı.