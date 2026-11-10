BURCU BİRİCİK MİLYONLUK ÜCRETLERE NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Oyuncuların aldığı yüksek rakamların tartışmaya açılmasının ardından Burcu Biricik'in sektörün iç yüzüne dair yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Sektördeki milyonluk kazançların genele yayılmadığını savunan Biricik, bu düzeyde kazanan yalnızca üç veya beş kişi olduğunu ve geri kalan tüm çalışanların geçim derdi yaşadığını ifade etti.