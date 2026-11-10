Türkiye'deki ulusal kanallarda yayınlanan dizilerin başrol oyuncularının bölüm başına 1.5 milyon liraya varan ücretler elde ettiği belgelendi. Televizyon sektöründe artan prodüksiyon giderleri ve daralan bütçeler nedeniyle dizilerin ertelendiği bir süreçte sızdırılan bu rakamlar, yüksek kazançların sürdürülebilirliğini tartışmaya açtı.
ZİRVEDE BÖLÜM BAŞI 1.5 MİLYON LİRA ALAN İSİMLER VAR
Magazin dünyasına yansıyan son verilere göre ekranların tanınan yüzleri haftalık yayınlanan dizilerden yüksek gelirler elde etmeye devam ediyor. Listenin en üst sırasında yer alan Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadıkları dizilerden bölüm başına 1 milyon 500 bin Türk Lirası kazandığı belirlendi.
LİSTEDEKİ OYUNCULAR NE KADAR KAZANIYOR?
İddia edilen güncel ücret tablosuna göre birçok ünlü ismin haftalık kazancı milyonluk eşiğin üzerinde yer alıyor. Televizyon dizilerinin popüler oyuncularının bölüm başı aldığı öne sürülen ücretlerin tam listesi şu şekilde:
Ozan Akbaba: 1.500.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu: 1.500.000 TL
Deniz Can Aktaş: 1.200.000 TL
Tolga Sarıtaş: 1.200.000 TL
Sinem Ünsal: 1.000.000 TL
Devrim Özkan: 1.000.000 TL
Ulaş Tuna Astepe: 850.000 TL
Feyyaz Duman: 850.000 TL
Deniz Baysal: 750.000 TL
Nehir Erdoğan: 750.000 TL
Çağan Efe Ak: 700.000 TL
Rahimcan Kapkap: 625.000 TL
İlker Aksum: 600.000 TL
Bensu Soral: 600.000 TL
Ava Yaman: 500.000 TL
Yüsra Geyik: 500.000 TL
Ceren Ayruk: 500.000 TL
Ata Yaşat: 250.000 TL
Günün Trend Haberleri
BURCU BİRİCİK MİLYONLUK ÜCRETLERE NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?
Oyuncuların aldığı yüksek rakamların tartışmaya açılmasının ardından Burcu Biricik'in sektörün iç yüzüne dair yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Sektördeki milyonluk kazançların genele yayılmadığını savunan Biricik, bu düzeyde kazanan yalnızca üç veya beş kişi olduğunu ve geri kalan tüm çalışanların geçim derdi yaşadığını ifade etti.
SEKTÖRDEKİ MALİYET KRİZİ BÜYÜYOR
Televizyon yapımlarında oyuncu ücretlerinin yanı sıra ulaşım, dekor ve teknik ekip giderlerinin katlanması kanalların bütçelerini doğrudan zorluyor. Reklam gelirlerinin bu maliyetleri karşılamakta yetersiz kalması, başrol oyuncularına ödenen milyonluk bedellerin sektör için ciddi bir kriz yaratmasına neden oluyor.
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