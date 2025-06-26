Cesur sahneleri ve sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Yüsra Geyik şimdi özel hayatıyla gündeme geldi.

Önceki gece Arnavutköy'de bir mekanda meslektaşı Ozan Dolunay ile eğlenen Geyik çıkışta mekanın arka kapısından kaçmayı tercih etti. Gazetecilere yakalanmamak isteyen ikilinin bu girişimi başarısız oldu.

Yüsra Geyik ve Ozan Dolunay'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ozan Dolunay'ın elinden tutarak çeken Yüsra Geyik, ne yapacağını şaşırdı.

"BİR KAHVE İÇELİM DEDİK' SADECE"

Yüsra Geyik gazetecilerin Ozan Dolunay ile ilgili aşk soruları karşısında "Biz sadece beraber çalışıyoruz. 'Bir kahve içelim' dedik sadece. Çıkmaz sokağa çıktık zaten bizim çıkış yapacağımız yer de bu kadar oluyor anca" ifadelerini kullandı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Ozan Dolunay ise sessiz kalırken, alkolün etkisiyle yürümekte zorlandığı görüldü.