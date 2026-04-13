Doktor Başka Hayatta dizisiyle ilgili Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final kararı verildi. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı yapımın ekran yolculuğunun beklenenden kısa sürmesi şoke etti.

REYTİNGLER DÜŞÜK KALDI

Doktor Başka Hayatta, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikâyesiyle sezona giriş yapmıştı. Ancak dizinin reyting performansı beklentilerin altında kaldı.

Yayınlanan son bölümlerde ölçülen izlenme oranlarının ardından yapım ekibinde değişikliğe gidildiği, senaryo ve yönetmen tarafında revizyonlar yapıldığı biliniyordu.

''FİNALSİZ'' FİNAL KARARI

Dün akşam ekrana gelen 6. bölümde ise total, AB ve ABC1 gruplarında alınan sonuçların ardından kulislerde dizinin final yapacağı yönünde bir karar alındığı ileri sürüldü. İddiaya göre yapımın final bölümü yeniden çekilmeyecek ve dizi planlanan şekilde bu bölümle ekrana veda etti.

Dizinin ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı. Gelecek açıklamalar takip ediliyor.