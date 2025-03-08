Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olan senarist Hülya Koper, 55 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Macit Koper ile evli olan Hülya Koper, uzun süredir kansere karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Koper, senaryoları ve sanata katkılarıyla tanınan bir isimdi. Ailesi ve yakınları, büyük bir kayıp yaşadı. Hülya Koper'in vefatı, sanat camiasını derinden üzüntüye boğdu.

HÜLYA KOPER KİMDİR?

Hülya Koper 1969 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 1989-1990 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, “Gurbet Kuşları”, “Hayat Yolunda”, “Derin Sular”, “Hasret”, “Hayat Sevince Güzel”, “Hırçın Kız Kadife” gibi birçok diziyi kaleme almıştı.