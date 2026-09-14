Hollywood’un dünyaca ünlü aktrisi Gwyneth Paltrow, kurucusu olduğu 400 milyon dolarlık wellness devi Goop markasının en çok konuşulan ve tartışılan ürünü olan "cinsel organ kokulu mum" hakkında bomba etkisi yaratan açıklamalar yaptı. Yıldız isim, viral olan 600 dolarlık bu mumun aslında nasıl ortaya çıktığını ve neden aniden satıştan kaldırıldığını ilk kez bu kadar net anlattı.

“HER ŞEY ŞAKAYLA BAŞLADI”

Oscar ödüllü oyuncu, Friends Keep Secrets podcast programında yaptığı açıklamada, olayın tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu itiraf etti. Yeni bir koku üzerinde çalışırken parfüm tasarımcısı Douglas Little ile şakalaştığını belirten Paltrow, kokuyu kokladıktan sonra geyik olsun diye "Bu benim cinsel organım gibi kokuyor" dediğini söyledi.

ŞATIŞ REKORLARI KIRDI

Tasarımcının bu espriyi son derece ciddiye alarak mumu ürettiğini belirten ünlü yıldız, ekibin de ürünü bu isimle satışa sunduğunu görünce şaşkına döndüğünü aktardı. Mumun aslında gül ve floral notalar koktuğunu vurgulayan Paltrow, ismin amacının ise "Kadın bedenine yönelik tabu ve utanç duygusuna meydan okuyan punk rock bir protesto" olduğunu ifade etti.

ÜRETİMİ TAMAMEN DURDURULDU

Piyasaya ilk olarak 75 dolardan sürülen ve karaborsada fiyatı 600 dolara (29 bin 173 TL) kadar fırlayan bu cinsel organ kokulu mum, Goop markasının diğer tüm ciddi çalışmalarının önüne geçti. Paltrow, mumun yarattığı devasa magazinel gürültünün markanın ana misyonunu gölgelemesi üzerine üretimi tamamen durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

400 MİLYON DOLARLIK ‘GOOP’ İSMİ

2008 yılında basit bir e-posta bülteni olarak başlayan ve günümüzde devasa bir yaşam tarzı imparatorluğuna dönüşen Goop isminin sırrı da ortaya çıktı. Paltrow, markalama uzmanlarının kendisine "En başarılı markaların içinde iki tane 'O' harfi olur" tavsiyesini vermesi üzerine, kendi baş harfleri olan GP'nin arasına iki "O" ekleyerek "GOOP" adını yarattığını belirtti.