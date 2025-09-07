Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, evinde büyük bir şok yaşadı. Kunt’un yabancı uyruklu temizlikçi olarak işe aldığı B.R. isimli kadın, iddiaya göre evdeki değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

EVDEKİ KAYIPLAR DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kunt, polis ekiplerine verdiği ifadede, B.R.’yi bir tanıdığı aracılığıyla temizlik işleri için işe aldığını ve kendisini bir aylık deneme sürecine aldığını anlattı. Ancak kısa süre sonra evinde büyük bir kayıp fark etti.

ROLEX'İ HIRSIZLIK KURBANI OLDU

Ünlü oyuncu, yatak odasında sakladığı yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saatinin ve çekmecede bulunan 20 bin TL nakit parasının kaybolduğunu belirtti. Kunt, yaşananlardan B.R.’yi sorumlu tutarak polise şikâyette bulundu.

ŞÜPHELER ARTTI

Kunt’un iddiasına göre B.R., temizlik sırasında çekmeceleri açtığını kabul etti. Ancak paraların bir kısmında bandrol bulunmamasına ilişkin yaptığı açıklama üzerine şüpheler daha da güçlendi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Ekran Haber’in aktardığına göre, B.R.’nin evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadığı belirtildi. Yılmaz Kunt’un şikâyeti üzerine polis ekipleri, B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.