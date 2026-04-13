Son dönemdeki değişimiyle dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, katıldığı etkinlikte fit haliyle konuşuldu. Ancak bu değişimin arkasındaki neden merak konusu oldu.

YAKLAŞIK 17 KİLO VERDİ

Kısa sürede verdiği kilolarla farklı bir görünüme kavuşan oyuncunun yaklaşık 17 kilo verdiği öğrenildi.

ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Bir etkinlikte görüntülenen Dermancıoğlu, zayıflama süreciyle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncu, “Şeker hastası oldum da kilo verdim” sözleriyle yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi.





Bu açıklama, değişimin nedenini ortaya koyarken hayranlarını da üzdü.