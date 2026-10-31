Eski eşi Olivier Martinez tarafından, 13 yaşındaki oğulları Maceo’ya şiddet uygulamakla suçlanan Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, velayet mücadelesi sürdürdüğü davada ilk zaferini kazandı. 60 yaşındaki Berry, iddialar için “Tamamen asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı” savunmasını yaptı. Los Angeles’teki mahkeme, Berry hakkındaki uzaklaştırma kararının kaldırılmasına hükmetti. Berry oğlunu görebilecek ancak evinde yatılı kalamayacak. Velayetin paylaşımı bir sonraki duruşmada karara bağlanacak. Oyuncunun avukatı Marina Beck, “Halle, ailesinin iyiliğine odaklanacak” dedi.

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