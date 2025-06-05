Ünlü oyuncu Pelin Akil, talihsiz bir olay yaşadı.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Berkay Şahin konserine giden Akil, konser sonrası hastanelik oldu.

Ünlü oyuncunun koluna bahçedeyken kene yapıştığı öğrenildi.

Durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akil, "Bahçede koluma kene yapışmıştı onu kendim çıkardım, asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz" ifadelerini kullandı.

AYRILIĞA AÇIK YANIT

Öte yandan oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılından bu yana süren evliliklerini sonlandırdı.

Berkay konserinde görüntülenen oyuncu Pelin Akil, ısrarlı sorular üzerine ilk kez açık konuştu.

“Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyen Akil, çocukları için her zaman bir arada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamasında, “Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli” ifadelerini kullandı.