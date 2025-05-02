Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı ve Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, özel hayatıyla gündeme geldi. 29 yaşındaki oğlu Aaron De Niro, cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını duyurarak kadın olduğunu açıkladı. Yeni ismiyle Airyn De Niro, bu önemli kararıyla kamuoyunun karşısına çıktı.

De Niro'dan Duygusal Destek: "Şimdi Kızımı Seviyorum"

Robert De Niro, kızının bu sürecine olan desteğini kamuoyuna yaptığı içten açıklamayla gösterdi. “Aaron’u oğlum olarak sevdim ve destekledim, şimdi de Airyn’i kızım olarak seviyor ve destekliyorum” diyen De Niro, yedi çocuğunun her birini aynı sevgiyle bağrına bastığını vurguladı.

Airyn De Niro Güzellik Kalıplarını Yıkıyor

Modellik kariyerini sürdüren Airyn De Niro, sadece cinsiyet kimliğiyle değil, aynı zamanda toplumun dayattığı güzellik standartlarına karşı duruşuyla da dikkat çekiyor. Cesur tarzı ve güçlü duruşuyla sosyal medyada beğeni toplayan Airyn, yeni görünümüyle de büyük ilgi gördü.

Hollywood’da Bir Dönüm Noktası

Robert De Niro’nun trans birey olan çocuğuna verdiği destek, Hollywood’da aile içi kabul ve sevgi konularında örnek teşkil ederken, Airyn De Niro’nun hikayesi de toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Bu gelişme, hem De Niro ailesi hem de küresel magazin gündemi için dikkat çekici bir dönüm noktası olarak kayda geçti.