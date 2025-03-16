Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan, 2024 yılının Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı.
O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin'in, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunması duyanlarda ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı. Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftimizin işleri ilerlettiği ve Bürsin'in Sabancı kayınvalidesi ile tanıştığı bile söylenmişti.
UYUM SAĞLAYAMADI
Takvim'de yer alan habere göre, ikilinin kısa süreli birlikteliği bittiği öğrenildi. Son zamanların gözde çifti yollarını ayırdı. Ayrılık kararının Melisa Sabancı Tapan'dan geldiği öğrenildi.
İddialara göre, Melisa Tapan, Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.