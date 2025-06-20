Dolandırıcılık vakalarında yaşanan artış, her geçen gün yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına neden olurken, bu kez dolandırıcıların hedefi oyuncu Eda Nur Hancı oldu.



Çok Güzel Hareket Bunlar'ın 2. kuşak ekibinde yer alan oyuncu, evinde bozulan kombi için internetten usta arayışına girdi.



EVİNE GELEN USTALARA GÜVENDİ, 25 BİN TL DOLANDIRILDI



Sabah'ta yer alan habere göre, evine gelen ve 'teknik servis logosu' barındıran kıyafetler giyen iki isim, kombi üzerinde yaptığı incelemelerin ardından Hancı'ya 'Anakart yanmış' ifadelerini kullandı. Değişim için 25 bin TL gerektiğini belirten iki kişi, Hancı ile anlaştı ve ödeme için IBAN gönderdi.

PARAYI ATTI, HABER ALAMADI



Hancı, işlem için 25 bin TL gönderse de uzun süre boyunca evine gelen giden olmadı. Arıza sonrası iletişime numarayı arayan Hancı kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Oyuncunun karakola giderek şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatılırken, kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı.



Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

EDA NUR HANCI KİMDİR

Oyuncu / Çevirmen. 23 Ocak 1996'da İstanbul'da doğdu. Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Lisesi'nde okurken dilini geliştirmek için Kanada ve Amerika'da kaldı. Döndüğünde, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Eğitimden sonra aynı kurumun bünyesinde tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünü kazandı. Okulun dili de Fransızca olunca 1 yıl daha hazırlık okumuş oldu.

Bu dönemden itibaren oyun çevirileri yapmaya başladı.

Çok iyi İngilizce, orta derecede Fransızca, Almanca, Latince ve Eski Yunanca da biliyor.

Bir arkadaşı aracılığıyla BKM Mutfak'ın oyuncu seçmesinden haberdar olup başvuru yaptı ve elemeleri geçerek Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibine dahil oldu.