Nevin Torun’un avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, eşinin bir kadın oyuncu ile ilişki yaşadığı iddiası yer aldı. Torun, Cenk Torun’un dizisinde birlikte rol aldığı Mahassine Merabet ile "reklam" kılıfı altında yakınlaştığını öne sürdü. İddialara göre, ikili arasında fiziksel temasın yoğun olduğu sahneler sonrası özel hayatlarına da yansıyan bir yakınlık gelişti. Torun, bu durumu defalarca dile getirmesine rağmen eşinin menajerinden bir dönüş alamadığını, aksine Cenk Torun’un sosyal medya hesabını Merabet ile olan samimi görüntülerle doldurmaya devam ettiğini belirtti.

Nevin Torun, mahkemeden kendisi ve çocuğu için aylık 300 bin TL nafaka ve toplamda 40 milyon TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Torun, evlilikleri boyunca tüm ekonomik yükü kendisinin üstlendiğini ve Cenk Torun’un aile bütçesine hiçbir katkıda bulunmadığını da dilekçesinde vurguladı.

İlaç Detayı Dava Dosyasına Girdi

Dava dilekçesinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise çantadan çıkan ilaç oldu. Nevin Torun, eşinin dizi setine götürdüğü çantasında cinsel gücü artırıcı ilaç bulduğunu belirtti. İlacın daha önce kullanılmış olduğunu fark ettiğini söyleyen Torun, durumu eşine sorduğunda Cenk Torun’un, “prostat büyümesini engellemek için kullanıyorum” dediğini aktardı.

Torun, eşinin Merabet’e pırlanta yüzük, kolye ve saat gibi değerli hediyeler aldığını ve ikili arasında para alışverişi yapıldığına dair ellerinde somut deliller bulunduğunu ileri sürdü.

Sarıyer’de Gizli Ev İddiası

Nevin Torun’un iddiaları bununla da sınırlı değil. Eşinin Sarıyer’de başka bir ev kiraladığını da belirten Torun, durumu bir internet firması tarafından yapılan telefonla öğrendiğini ifade etti. Daha sonra Cenk Torun’un “röportaj” bahanesiyle eşyalarını taşıyarak o eve yerleştiğini söyledi. Ayrıca, eşinin bekar hayatına özendiğini, kendisini kamuoyuna boşanmış gibi lanse ettiğini ve bu süreçte kayınvalidesinden de destek göremediğini belirtti.

Cenk Torun Sessizliğini Koruyor

Nevin Torun’un iddialarına karşı sessizliğini koruyan Cenk Torun, kısa bir açıklamada bulunmakla yetindi:

“Boşanma davamız devam ediyor. O yüzden çok fazla söylenecek bir şey yok. Zaten söylenmesi gereken her şey söylendi. Bu haberler asılsız, bunu daha önce de söylemiştim. Gerçek ortaya çıkacaktır. Herhangi bir ilişkim yok, dava devam ederken ne kadar az konuşursam o kadar iyi, genç, delikanlı bir evladımız var.”