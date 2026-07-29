Japonya'da markete girenleri karşılayan ilginç bir manzara herkesi şoke etti. Yapılan anlaşma kapsamında ünlü bir oyuncunun yüzü marketteki paketli marulların üzerine basıldı. Ülkenin önde gelen gıda şirketlerinden birinin bu anlaşmayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Markete girip marul paketlerine bakanları ünlü oyuncunun yüzü karşıladı. Başlatılan kampanya kapsamında ünlü oyunun yüzü tam 10 bin marul paketine basıldı.

MARKETE HER GİREN ONU GÖRDÜ

Japonya'nn ünlü gıda şirketleriden biri olan Ajinomoto ile JA Zen-Noh Nagano'nun iş birliği kapsamında başlayan kampanya ile ünlü Japon oyuncu Tatsuya Fujiwara'nın yüzü 10 bin paketli marulun ambalajına basıldı. Fujiwara, Battle Royale film serisindeki Shuya Nanahara ve Death Note sinema filmi uyarlamasında Light Yagami karakterlerini canlandırmasıyla tanınmaya devam ediyor.

Oyuncu, Japonya'daki en büyük marul üretim bölgesi olan Nagano Eyaleti'nde yürütülen "Cook Do Oyster Sauce: Tatsuya Fujiwara'nın 'hemen satın alın marulu' kampanyasının reklam çalışması için yüzü oldu.

AMAÇ GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKMEK

Kampanya kapsamında Tokyo ve Kansai bölgelerindeki pek çok süpermarkette müşterilerin satın aldığı marulların üzerinde Fujiwara'nın somurtan yüzü görüldü. Dikkat çekici ambalajlar ile satılan marullara tüketicilerden büyük ilgi geldi.

Yapılan açıklamaya göre bu yalnızca yüzleri güldüren renkli bir reklam çalışması değil. Buradaki asıl amaç Japonya'da giderek artan gıda israfının önüne geçmek. Ajinomoto tarafından paylaşılan berilere göre Japon tüketicilerin yüzde 60'ındna daha fazlası evlerindeki marulun tamamını tüketmediği için bir kısmın çöpe atıyor.

The Sun'da yer alan habere göre Şirketin COE'su Shigeo Nakamura, insanların marulun yalnızca salata içeriinde kullanılan bir malzeme olduğunu sandığını belirtiyor. Bu nedenle de ev içerisinde bir bütün marulun ebitmesi imkansız hale geliyor.

Marketler iş birliği ile yapılan anlaşma 21 Temmuz'da başlatıldı ve tüm marullar sona erene kadar devam etmesi bekleniyor.