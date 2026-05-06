2007–2011 yılları arasında yayınlanan “Kavak Yelleri” dizisi; Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver gibi isimlere büyük bir şöhret kazandırmıştı.

PANİK ATAĞA YAKALANDI

Dizide “Aslı” karakterine hayat veren Karahan, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, dizide yer alan gömülme sahnesinin ardından panik atak yaşamaya başladığını söyledi.

ERTESİ GÜN TERAPİYE GİTTİ

Pelin Karahan, “Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen ‘Nefesini tut’ dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım” ifadelerini kullandı. YouTube’da yayınlanan Masa Alakart programına katılan oyuncu ayrıca, “Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu” dedi.

Öte yandan Karahan, geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile yollarını ayırdı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları bulunan çift, “Evliliğimizi karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırdık. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın ebeveynleri olarak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecek” açıklamasını yaptı.