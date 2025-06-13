2020 yılında evlenen oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, 'Hadi Anlat' programına konuk oldu. Elçin, eşinin kendisini son dizisi 'Adsız Aşıklar'da çırılçıplak görünce verdiği tepkiyi anlattı.

Elçin, "Gördü, dedi ki 'Bu ne!' Çırılçıplağım orada. Çıplak rol varsa ilk bana geliyor çünkü herkes reddediyor. Artık giyinik rol oynayamıyorum, kaşem de 100 kat arttı" dedi.

Zeynep Tuğçe Bayat ise, "O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat" ifadesini kullandı.

"BELLİ BİR YAŞTAN SONRA BABA OLDUM"

2020 yılında evlenen ünlü çift geçen ocak ayında da ilk bebekleri Atlas'ı kucaklarına almıştı. Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin yaşadıkları mutluluğu da paylaştı.

Zeynep Tuğçe Bayat, "Çok başka bir hismiş, hiç bu kadar bütün hissetmemiştim" dedi.

51 yaşındaki Cansel Elçin de "Ben belli bir yaştan sonra baba oldum, 'Bunun altından kalkabilecek miyim?' diyordum. Babalık o kadar da zor bir şey değil. Yavaş yavaş iletişime geçiyoruz oğlanla, yavaş yavaş da tepki vermeye başlıyor" diye konuştu.

Oyuncu bebeğini, meditasyon ve yogada da kullanılan “Om sesi” ile uyuttuğunu da söyledi: “Atlas’ı Tibet usulü ‘ommm’ yaparak uyutmaya çalışıyorum. İş bölümü yok evde.”