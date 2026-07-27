Süpermarketlerin sebze reyonlarına giren müşteriler, bu günlerde alışılmadık bir manzarayla karşılaşıyor. Raflardaki marulların üzerinde, Death Note ve Battle Royale filmleriyle tanınan Japon oyuncu Tatsuya Fujiwara'nın dikkat çekici yüz ifadeleri yer alıyor. İlk bakışta mizahi bir reklam çalışması gibi görünen uygulamanın arkasında ise ciddi bir sorun bulunuyor: Gıda israfı.

Yaz aylarında marullar çöpe gidiyor

Ajinomoto ile Nagano Eyaleti Tarım Kooperatifi tarafından hayata geçirilen "Katte Kurettasu" (Lütfen Satın Alın) kampanyası, özellikle yaz aylarında artan marul israfını azaltmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 60'tan fazlası, satın aldığı marulları bozulmadan tüketemediği için çöpe atıyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i ise marulu yalnızca salatada kullandığını, farklı tarifler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade ediyor.

Japonya'nın en önemli marul ve ıspanak üretim merkezlerinden biri olan Nagano'daki çiftçilerin emeğini korumayı amaçlayan kampanya kapsamında yaklaşık 10 bin marul özel tasarımlı ambalajlarla satışa sunuldu.

"Böylesini beklemiyordum"

Death Note uyarlamasında canlandırdığı Light Yagami ve kült film Battle Royaledeki Shuya Nanahara rolleriyle tanınan Tatsuya Fujiwara da kampanyaya esprili bir yorum yaptı.

Şirketin kendisinden "marulları kurtarmak için yüzünü ödünç almasını" istediğinde bunu kabul ettiğini söyleyen Fujiwara, yüzünün binlerce marul ambalajına basılacağını ise sonradan öğrendiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, "Yüzümün market raflarında binlerce marulun üzerinde yer alacağını hiç düşünmemiştim. Görünen o ki artık reyonlarda herkesi ben karşılayacağım." sözleriyle kampanyaya mizahi bir gönderme yaptı.