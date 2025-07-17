İzmir'in en meşhur bölgelerinden Kordon'da ünlü 'Baryum Fasıl' mekanını işleten Fezair Taşçı, henüz bilinmeyen bir nedenle restoranında intihar etti.



Ege'de Son Söz'de yer alan habere göre, dün sabah saatlerinde işyerine gelen çalışanlar, Taşçı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Taşçı’nın ölümü, Kordon esnafını derinden üzdü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, Fezair Taşçı’nın çok sevilen, sayılan bir işletmeci olduğunu, çok kıymetli bir meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.