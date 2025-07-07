Perakende sektöründe önemli bir gelişme yaşandı; Ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet gösteren DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık, konkordato sürecine girdi.
Konya merkezli, ancak merkezi kısa süre önce İstanbul'a taşınan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.
Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla, şirketlere üç aylık geçici mühlet kararı verildi.
Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri Mehmet Kılıç, Türkan Yılmaz ve Gülçin Kazan görevlendirildi.
Şirketler için mühlet süresi 30 Eylül 2025'e kadar geçerli olacak.
4 İLDE 19 MAĞAZASI VAR
1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor.
Markanın Konya dışında Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon'da 19 mağazası bulunuyor.
Markanın, 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.