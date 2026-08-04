İtalya’da 4 yaşındayken yediği çiğ süt peyniri nedeniyle E. coli bakterisi kaparak komaya giren Mattia Maestri, 9 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti. Trentino bölgesinde başlayan ve tüm ülkeyi yasa boğan olay, gıda güvenliği ve çiğ süt ürünlerinin risklerini yeniden gündeme taşıdı.

DAKİKALAR İÇİNDE KOMAYA GİRDİ

Haziran 2017'de meydana gelen olayda, Mattia peyniri tükettikten kısa süre sonra şiddetli karın ağrısı ve kramplarla hastaneye kaldırıldı. Cles ve Trento'daki ilk müdahalelerin ardından Padova'daki tam teşekküllü hastaneye sevk edilen küçük çocuk, bakterinin yol açtığı Ağır Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) nedeniyle komaya girdi.

9 YIL SONUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Bakteriyel enfeksiyonun beyinde yol açtığı geri dönüşsüz hasar sonucu bitkisel hayata giren Mattia'nın süreçteki sağlık durumu tabloyu özetliyordu. Mattia önce görme yetisini tamamen yitirdi ve felç kaldı. Ağır nörolojik hasar yaşayan Mattia, çevresini tanıyamıyor, konuşamıyor ve günde 40'a yakın epileptik nöbet geçiriyordu. Yaşam destek ünitesinde kendi başına nefes alabilen Mattia, beslenmesini mide sondasıyla sürdürüyordu. Acı haberi duyuran baba Giovanni Battista Maestri, "Mattia’mız bizi bıraktı. Bu vedayı daha az acı verici hale getirenlere teşekkür ediyorum" dedi.

MAHKEME PEYNİR MARKASININ İHMALİNİ ONADI

Olayın ardından açılan davada İtalya Yüksek Mahkemesi, Mart 2025'te peynir üretim tesisinin başkanı ile peynir ustasının ihmalini kesin olarak onadı. Evladını kaybeden acılı baba ise mücadelesini büyütme kararı aldı:

‘BAŞKA ÇOCUKLARI KURTARACAĞIM’

Çiğ süt ürünlerinin üzerine daha belirgin uyarı etiketleri konulması için imza kampanyaları yürüten baba Maestri, sorumlular hakkında taksirle yaralama yerine doğrudan "adam öldürme" suçlamasıyla yeni bir hukuki süreç başlatacağını açıkladı.