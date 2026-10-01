Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu da yer aldı. Bakanlık müfettişlerinin işletmeden aldığı "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" isimli üründe yapılan laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

NUMUNELER HAZİRAN AYINDA ALINDI

Resmi kayıtlara göre, denetim ekiplerinin söz konusu numuneyi 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden aldığı öğrenildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, tüketicilere dana eti olarak sunulan ve ambalajlanan harcın içeriğinde sağlık standartlarına ve gıda mevzuatına aykırı et kullanıldığı kesinleşti.

TESCİLLİ LEZZETTE TAĞŞİŞ ŞOKU

Yurdun dört bir yanından lezzet tutkunlarının önünde kuyruk olduğu mekanın karıştığı skandal, Bursa’nın coğrafi işaretli ürünlerini de gündeme getirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde tescillenen Bursa Cantığı’nın hijyen ve üretim standartlarına uygunluğu hususunda bakanlık ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.