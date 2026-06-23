KEREM GÖRSEV AŞKA GELDİ
Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen geceye katılan isimler arasında yer alan Kerem Görsev, bu kez yalnızca performansıyla değil, özel hayatıyla da dikkat çekti.
KEREM GÖRSEV YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü bir erkek giyim markasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen davette, caz müziğinin önemli isimlerinden Kerem Görsev de yer aldı. Gece boyunca piyanonun başına geçen sanatçı, konuklara özel bir caz dinletisi sundu.
Ancak gecenin dikkat çeken gelişmelerinden biri, Görsev'in yeni sevgilisi Özlem Gür ile birlikte davete katılması oldu. Çift, gece boyunca birlikte vakit geçirirken davetlilerin de ilgisini çekti.
"ÇOK MUTLUYUZ'' MESAJI
Edinilen bilgilere göre pilates eğitmeni olan Özlem Gür ile bir süredir birlikte olan Kerem Görsev, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını ifade etti.
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Yakın çevresinin de destek verdiği öğrenilen çiftin uyumu, davete katılan isimlerin de dikkatinden kaçmadı.
EVLİLİĞİN KIYISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Kerem Görsev, geçtiğimiz yıl şarkıcı Neco'nun kızı ve müzisyen kimliğiyle tanınan Zeynep Özyılmazel ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Çiftin evlilik hazırlığında olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ancak ilişki nikâh masasına taşınmadan sona ermişti.
Ünlü sanatçının yeni ilişkisini ilk kez kamuoyu önünde göstermesi ise magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
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