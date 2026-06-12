Yunanistan turizminin göz bebeği olan ve her yıl milyonlarca gezginin akın ettiği efsanevi Batık Plajı (Shipwreck Beach), bu yıl kapılarını ziyaretçilerine kapattı.

Alınan resmi karara göre, MV Panagiotis gemisinin batığına ev sahipliği yapan bu doğa harikası koy, en az 31 Ekim 2026 tarihine kadar, yani yaz ve sonbahar sezonu tamamen bitene kadar turistlerin erişimine kapalı tutulacak.

Heyelan riski tavan yaptı

Plajın etrafı, bazı noktalarda tam 200 metre yüksekliğe ulaşan devasa kireçtaşı kayalıklarla çevrili. Jeoloji uzmanları, bu beyaz duvarları yapısal olarak son derece "istikrarsız ve tehlikeli" olarak sınıflandırıyor. Geçmiş yıllarda da sahilde turistlerin üzerine dev kayaların düşmesiyle sonuçlanan ciddi ve kanlı olaylar yaşanmıştı.

Avusturya merkezli Der Standard gazetesinin aktardığı rapora göre; Yunanistan Deprem ve Sivil Koruma Ajansı (EPPO) bölgede yaptığı son teknik incelemede, heyelan ve kaya düşmesi riskinin hala kabul edilemez derecede yüksek olduğu sonucuna vardı.

Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, kararın tamamen bilimsel analizlere dayandığını vurgulayarak, hem yerel halkın hem de yabancı ziyaretçilerin can güvenliğinin devlet için mutlak bir öncelik olduğunu ilan etti.

Yasağı çiğneyen yandı

Yunan makamları, bu kartpostallık cenneti korumak ve olası can kayıplarını engellemek adına çağın en katı askeri disiplinli güvenlik protokollerini devreye soktu.

Turistlerin her ne sebeple olursa olsun sahile ayak basması, kumların üzerinde yürümesi kesinlikle yasaklandı.

Koyun meşhur turkuaz sularında yüzmek ve tekne indirmek tamamen engellendi.

Turist taşıyan gezi teknelerinin, yatların ve gemilerin kıyı çizgisine 50 metreden daha fazla yaklaşması radarlarla yasaklandı. Bu çemberi sadece acil kurtarma operasyonları ve resmi devlet hamleleri delebilecek. Kuralı ihlal eden kaptanlara ve tur şirketlerine acımasız idari ve mali para cezaları kesilecek.

Cennet aşağıda parlıyor ama dokunmak imkansız

Dünyanın en güzel sahili tam karşınızda tüm ihtişamıyla parıldarken, ona yaklaşmak bile kanunen suç sayılıyor. 1980 yılından beri sahilde bir siber anıt gibi duran ünlü gemi batığı, bu yaz sadece uzaktan çekilecek fotoğraflarla yetinmek zorunda kalacak.

Ancak hükümet, turistlerin bu muazzam panoramadan tamamen mahrum kalmaması için akıllıca bir B planı hazırladı.

Eğer uçurumların tepesine inşa edilmesi planlanan fütüristik koruma çitleri ve siber güvenlik bariyerleri zamanında tamamlanabilirse, ziyaretçiler bu ikonik manzarayı plajın tam 200 metre üzerindeki güvenli bir gözlem noktasından, kuş bakışı olarak izleme ve fotoğraflama şansına sahip olabilecekler.