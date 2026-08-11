Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte serinlemek isteyen tatilciler sahil beldelerine akın ederken, aşırı turizm baskısı altındaki popüler destinasyonlar radikal önlemler almaya devam ediyor. Aşırı ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle doğal yapısı koruma altına alınan İtalya'nın Sardinya Adası, özellikle dünyaca ünlü La Pelosa plajında çevre tahribatının önüne geçmek amacıyla ezber bozan kuralları hayata geçirdi.

HASIR MAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Stintino kasabasında yer alan ve kristal berraklığındaki deniziyle tanınan La Pelosa'da, kuma doğrudan kumaş havlu sermek artık tamamen yasaklandı. Nemli kumaş havluların adanın dünyaca ünlü ince kumuna yapışarak her gün kilolarca kumun plaj dışına taşınmasına ve ciddi bir kıyı erozyonuna yol açtığı belirtildi.

BELEDİYE 5 BİN TL CEZA KESECEK

Belediye tarafından alınan yeni karara göre, plajı kullanmak isteyen ziyaretçilerin, pamuklu havlularının altına bambu, kamış veya sert plastikten yapılmış özel bir mat (paspas) koyması zorunlu oldu. Havlusunu doğrudan kuma serdiği tespit edilen tatilcilere ise 100 Euro (5 bin 513 TL) idari para cezası uygulanacak. Yoğun sezonda plaja günlük ziyaretçi sınırı 15 bin kişi olarak belirlenirken, girişler kişi başı 3,50 Euro ücretle önceden rezervasyonlu hale getirildi. Kum kaybını en aza indirmek için plaj çıkışlarına kurulan özel çeşmelerde ayakların ve eşyaların yıkanması şart koşuldu.