Yunanistan'ın en ikonik simgelerinden biri olan Zakintos Adası'ndaki dünyaca ünlü Navagio Plajı, onlarca yılın en kapsamlı çevre ve koruma projesine hazırlanıyor. Yetkililer, "Batık Gemi Plajı" olarak da bilinen koydaki efsanevi gemi batığını kıyı erozyonunun yıkıcı etkilerinden korumak amacıyla plajı deniz yönüne doğru yaklaşık 30 metre genişletmeyi planlıyor.

Heyelan riskleri nedeniyle ziyaretçilere kapalı tutulmaya devam eden bu doğa harikası bölge, bu devasa mühendislik çalışmasıyla hem coğrafi yapısını koruyacak hem de tarihi batığı geleceğe taşıyacak.

Alınan karar doğrultusunda, plajın genişletilmesi için kıyı şeridine yaklaşık 45 bin metreküp çakıl dolgusu yapılacak. Hâlihazırda denizden sadece 25 metre içeride bulunan tarihi batık, bu dolgu çalışması sayesinde sudan daha da uzaklaştırılarak dalgaların ve kıyı erozyonunun aşındırıcı etkisinden korunmuş olacak.

Yetkililer, genişletme çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından doğrudan batık geminin restorasyon sürecine başlanacağını belirtiyor. Zaman içinde metal gövdesi deniz ve hava koşulları nedeniyle ciddi şekilde yıpranan tarihi gemi, böylece kapsamlı bir bakıma alınacak.

TEKNE VE YÜZÜCÜ GİRİŞİ YASAKLADI

Bu büyük dönüşüm projesine ilişkin planlamalar, plajın güvenlik gerekçesiyle kapalı kalacağı döneme denk geldi. Yunan makamları, Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) tarafından yürütülen detaylı incelemelerin ardından bölgeyi yüksek heyelan riski taşıyan alan olarak sınıflandırdı ve güvenlik endişeleriyle ekim sonuna kadar koya tekne ve yüzücü girişini yasakladı.

Bölgedeki güvenlik risklerini yakından takip eden yetkililer, erişim kararlarını bilimsel verilere dayandırmak amacıyla yılda iki kez plajda durum değerlendirmesi gerçekleştiriyor.

Geçmişte de benzer güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen plaj, 2018 yılında yaşanan kaya çökmesi ve yedi kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından ziyarete kapatılmış, 2022 yılındaki 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında da geçici olarak erişime engellenmişti.