Dünya Kupası'nda dün gece oynanan nefes kesici maçların ardından çeyrek finale yükselen yeni takımlar belli oldu. Sambacıları turnuva dışına iten Norveç ve ev sahibi Meksika'yı kupadan eleyen İngiltere, adlarını son 8 takım arasına yazdırarak çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu.

Daha önce netleşen bir diğer dev çeyrek final eşleşmesinde ise Fas ile Fransa yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.

GÖZLER KALAN MAÇLARDA

Turnuvada çeyrek final tablosunu tamamlayacak kritik eşleşmeler ise şu şekilde sahne alacak:

Portekiz - İspanya

Belçika - ABD

Arjantin - Mısır

İsviçre - Kolombiya

İŞTE ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİ

Son 16 turunun tamamlanmasına kısa bir süre kala, dev veri şirketi Football Meets Data takımların güncel form durumlarını, kadro kalitelerini ve muhtemel raket ağaçlarını analiz ederek şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.

Listenin zirvesinde yüzde 26 gibi ciddi bir oranla Mbappe'li Fransa yer alırken, turnuvanın gizli favorisi haline gelen İngiltere yüzde 19 ile ikinci sırada kendine yer buldu. Messi liderliğindeki son şampiyon Arjantin ise yüzde 13 ile üçüncü sırada konumlandı.

1- Fransa %26 Çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.

2- İngiltere %19 Çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak.

3- Arjantin %13 Son 16 turunda Mısır ile oynayacak.

4- İspanya %12 Son 16 turunda Portekiz ile oynayacak.

5- Norveç %8 Çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak.

6- Fas %7 Çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

7- Portekiz %5 Son 16 turunda İspanya ile oynayacak.

8- Kolombiya %3 Son 16 turunda İsviçre ile oynayacak.

9- Belçika %2 Son 16 turunda ABD ile oynayacak.

10- İsviçre %2 Son 16 turunda Kolombiya ile oynayacak.

11- ABD %2 Son 16 turunda Belçika ile oynayacak.

12- Mısır %1 Son 16 turunda Arjantin ile oynayacak.