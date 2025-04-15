40 yaşındaki şarkıcı, pazartesi günü Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin’in gerçekleştirdiği uzay uçuşunda yer aldı. Ekipte Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in yanı sıra aktivist Amanda Nguyen, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

11 dakikalık yolculuk sırasında Perry'nin yanında taşıdığı beyaz papatya, dikkat çekti. İnişin ardından papatyayı öperek gökyüzüne kaldıran şarkıcıya bu jestin anlamı sorulduğunda, yanıtı duygusaldı.

Muhabir, Perry’ye 4 yaşındaki kızı Daisy Dove Bloom’un fırlatmayı yerden gururla izlediğini söylediğinde, Perry'nin elindeki papatya daha da anlam kazandı. Perry, "Papatyalar sıradan çiçekler ama her koşulda büyüyorlar" dedi.

"Betonun içinden, çatlakların arasından, duvarların içinden çıkıyorlar. Dayanıklılar, güçlüler ve her yerdeler" diyen Perry, çiçeklerin kendisi için Tanrı’nın bir gülümsemesi ve dünyanın sihirli yanının hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

Uzaydayken Louis Armstrong’un klasikleşmiş şarkısı What a Wonderful World’ü de söyleyen Perry, bu anı önceden hayal etmediğini itiraf etti. Ünlü pop yıldızı, “Geçmişte bu şarkıyı söyledim ama bir gün uzayda söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim” dedi.

Independent'ta yer alana habere göre; Perry, bu deneyimi “en yüksek mertebe” olarak tanımlarken, uzaya gitmenin cesaret, değerlilik ve korkusuzluk konusunda örnek olmak istediği bir adım olduğunu ifade etti. Perry, “Bu deneyimi daha fazla tavsiye edemezdim” sözleriyle yolculuğun etkileyiciliğini vurguladı.

Blue Origin’in Batı Teksas’taki üssünden fırlatılan araç, 11 dakikalık uçuşla Dünya atmosferi ile uzay boşluğu arasındaki uluslararası sınır olan Kármán hattını geçti. Bu uçuş, şirketin insanlı görevlerindeki 11. yolculuk oldu.