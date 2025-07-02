40 yaşındaki pop sanatçısı Lily Allen, Miquita Oliver ile birlikte Miss Me? podcast'inde geçmiş deneyimlerine dair konuştu.

LİLY ALLEN'DAN KÜRTAJ İTİRAFI

Yayında özel hayatında dair detaylar veren Lily Allen, sürekli hamile kaldığı için şimdi RİA ile korunduğunu ifade etti. Bu itiraf Oliver'in şaşkınlığına neden olurken, Allen, Frank Sinatra’nın ünlü şarkısı My Way'i söyleyerek "Birkaç kez kürtaj oldum ama tam olarak kaç tane olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Sonrasında gülerek "Sanırım dört ya da beş olabilir." diyerek ekledi.

"O ZAMANLAR ROMANTİK SANIYORDUM"

Bir kürtajında ödemeyi sevilisinin yaptığını ve bu hareketi o zamanlar romantik olarak algıladığını ifaden eden Allen, "Bir keresinde hamile kaldım ve adam kürtajımı ödedi. Bunun çok romantik olduğunu düşünmüştüm. Ne kadar romantikti anlatayım: Bir daha bana mesaj bile atmadı!" diye konuştu.

Allen,2022 yılında da Instagram Hikayeleri üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Keşke insanlar kürtaj yaptırmak için istisnai sebepler paylaşmayı bıraksalar" demişti.

Allen’ın eski eşi Sam Cooper'dan 13 yaşında Ethel ve 12 yaşında Marnie adında iki kızı bulunuyor.