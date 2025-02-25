Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Konacık Mahallesi’nde Herodot Küültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Ege Denizi Deprem Fırtınası, Olası Volkan ve Tsunami Senaryoları konulu Deprem Paneli’ne 5 konuşmacı ile birlikte davet edilen akademisyen- yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör panelin başlamasına beş dakika kala konferans salonu önünde protesto edildi.

"CELAL ŞENGÖR BİZİM GÖZÜMÜZDE HAİNDİR"

Güneşin Sofrası oluşumu adına basın açıklamasını Aydın Doğer yaptı.

Doğar açıklamasında “Celal Şengör bizim gözümüzde bir haindir. Ülkenin birçok değerine hakaret etmiş. O ölülerin arkasından konuşmuştur. Kadın hareketinin arkasından konuşmuştur, tacizcidir. Bodrum’un devrimci değerleriyle çelişen davetleri reddediyoruz! Bodrum, tarih boyunca özgürlükçü, ilerici ve devrimci değerleriyle tanınmış bir kenttir." dedi.

Doğer şu ifadeleri kullandı:

-Üç Fidan Parkı’nı inşa eden bir kent olarak, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve Hüseyin İnan’ın mücadelesini yaşatan bir mirasa sahibiz. Ancak, ne yazık ki, bu değerlere ve tarihimize açıkça hakaret eden Celal Şengör isimli şahsın Bodrum’a davet edilmesi büyük bir çelişkidir ve kabul edilemez!

-Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan gibi Türkiye’nin onurlu devrimcilerini “eşkıya” olarak niteleyen, askeri darbeleri savunan ve halkın vicdanına saldıran bu zihniyet, Bodrum’un ilerici kimliğiyle asla bağdaşmamaktadır. Dün darbelere destek verenler, bugün de aynı karanlık anlayışı savunmaya devam ediyor! Bu çağrıyı yapanları, Bodrum’un devrimci kimliğiyle çelişen bu yanlıştan dönmeye ve halkın vicdanına kulak vermeye davet ediyoruz.

-Güneşin Sofrası olarak, bu değerlerimize sahip çıkmak için Bodrum halkını, demokratik ve onurlu bir duruş sergilemeye, bu çelişkiye karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Unutmayın: Deniz’lerin, Mahir’lerin, Hüseyin’lerin anısı; halkın vicdanında, sokaklarda ve mücadelemizde yaşamaya devam edecek!

"HALİKARNAS BALIKÇISINDAN HERİF DİYE BAHSEDEN KİŞİYİ KABUL EDEMEYİZ"

Bodrum Kent Konseyi Tarih ve Kültür Çalışma Grubu Sözcüsü arkeolog tarihçi Ayşe Temiz ise “Batı Anadolu’nun Yunan olduğunu iddia eden, Cevat Şakir Kabağaçlı Halikarnas Balıkçısı’ndan herif diye bahseden kişiyi kabul edemeyiz. Halikarnas Balıkçısı bizim babamızdır, ayıptır, kendi mesleği ile ilgilensin lütfen” dedi.

"BU ADAM DEVRİMCİ DÜŞMANIDIR"

Konferans salonu ve etrafında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. TİP Muğla İl Başkanı İskender Doğer ise “Celal Şengör kendi üniversitesinde öğrencilerine sarkıntılık eden tacizde bulunan biridir, kadın örgütleri bununla ilgili protestolarda bulunmuş tepki göstermiştir. Bu tacizle ilgili yargılanmış ceza almıştır. Madenlerde mücadele verenleri geri zekalı salak aptal olarak nitelendirmiş bunlar insan olamaz diye konuşmuştur. Aşırı bir 12 Eylülcüdür, 12 Eylül’de yapılan işkenceleri savunmuştur. Halka hakaret etmiştir, halkı aşağılamıştır bunları televizyon kanallarından alenen yapmıştır. Bu adam devrimci düşmanıdır. Bu insanı biz Bodrum’da istemiyoruz. Bu nedenle kendisi konuşurken de salonun boşaltılmasını istiyoruz” diye konuştu. Bazı vatandaşlar Şengör'ün konferansa davet edilmesine tepki gösterdi.

ŞENGÖR PROTESTOYA YANIT VERMEDİ

Basın açıklaması ve eylemin ardından konferans için salona gelen Celal Şengör protestolarla ilgili açıklama yapmadı, sesiz kalmayı tercih etti.