Trabzon'da kıyı bölgeleri ve zemin yapısına ilişkin uyarılarını sürdüren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni açıklamalarıyla dikkat çekti. Trabzon'un uzak depremlerden etkilenebileceğini belirten Bektaş, özellikle kıyı dolguları ve sahil kumullarındaki risklere işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

TRABZON UZAK DEPREMLERİN HEDEFİNDE

Trabzon'un deprem tehlikesine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından paylaştığı haritayla bölgesel sismik etkileşime dikkat çekti.

Bektaş, Çakır ve Erduran'ın 2004 yılında gerçekleştirdiği çalışmada, Trabzon'daki TBZ istasyonunda 200 ila 1000 kilometre uzaklıktaki 33 orta büyüklükteki depremin Rayleigh ve Love yüzey dalgalarının kaydedilip incelendiğini hatırlattı.

2020 yılında meydana gelen Elazığ depremi ile 2023 Kahramanmaraş depremlerinin Trabzon'da hissedilmesini bu etkileşimin güncel örnekleri arasında gösteren Bektaş, 23 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen Erzurum-Çat merkezli 3,9 büyüklüğündeki depremin de etki alanına dikkat çekti. Depremin hissedilme haritasında etkinin Trabzon'a kadar uzandığını belirtti.

TRABZON UZAK DEPREMLERİN HEDEFİNDE! Çakır ve Erduran (2004), Trabzon TBZ istasyonunda 200–1000 km uzaklıktaki 33 orta büyüklükteki depremin Rayleigh ve Love yüzey dalgalarını kaydetti ve inceledi. 2020 Elazığ (M6,8) ve 2023 Kahramanmaraş (M7,8 ve M7,5) depremlerinin Trabzon'da November 24, 2026

TRABZON'DA ZEMİN ALARMI

Bektaş'ın bir diğer uyarısı ise Trabzon'daki üniversite yerleşkesinin zemin yapısına yönelik oldu. Üniversite yerleşkesindeki lojmanlar için yıkım kararı alınması ve daha önce tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesini değerlendiren Bektaş, bölgenin jeolojik özelliklerine dikkat çekti.

Yerleşkenin Akyazı–Sera heyelan sisteminin yakın batısında bulunduğunu belirten Bektaş, bölgedeki jeolojik yapının taşıdığı risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

TRABZON'DA ZEMİN ALARMI! Trabzon Üniversite yerleşkesindeki lojmanlar için yıkım kararı alınması ve daha önce de tahliye yapılması, bölgenin jeolojik açıdan taşıdığı riski yeniden gündeme getiriyor. Yerleşke, Akyazı–Sera heyelan sisteminin yakın batısında; benzer litolojik, — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) November 24, 2026

“DEPREMİ 4-5 KAT DAHA BÜYÜTEBİLİR”

Trabzon'daki kıyı bölgelerine ilişkin de uyarıda bulunan Bektaş, özellikle kıyı dolguları ve sahil kumullarının deprem sırasında ciddi risk oluşturabileceğini ifade etti. Bektaş, “Asıl risk kıyı dolguları ve sahil kumulları, depremi 4-5 kat daha büyütebilir” diyerek zemin kaynaklı tehlikeye işaret etti.

“KIYI ÇÖKÜYOR” DİYEREK UYARMIŞTI

Prof. Dr. Osman Bektaş, önceki açıklamalarında da Trabzon kıyılarındaki düşey zemin hareketlerine dikkat çekmişti. Kıyıdaki normal fay bloklarının farklı yönlerde hareket ettiğini belirten Bektaş, “Fayların taban bloklarında kara yükseliyor, eski denizel taraçalar deniz seviyesinin üzerinde kalıyor. Tavan bloklarında ise kara çöküyor, deniz karaya doğru ilerliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kıyı dolgularının zamanla oturma riski taşıdığını da belirten Bektaş, Erkoç ve arkadaşlarının 2025 yılında yayımlanan çalışmasına atıfta bulunmuştu. Trabzon ve Poti mareograf istasyonlarında 1993-2022 döneminde çökme eğilimi belirlendiğini aktaran Bektaş, Karadeniz'de mutlak deniz seviyesi yükselmesinin yıllık 1,3 ± 0,6 milimetre olarak hesaplandığını ifade etmişti. Bektaş, deprem sırasında kıyı dolgularında sıvılaşma ve farklı oturma riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamıştı.