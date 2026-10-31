Doğu Karadeniz, küresel iklim değişikliği kaynaklı yağış rejimindeki ani değişikliklerle sıkça yaşanan heyelan, taşkın ve sellerin yanı sıra deprem riskiyle de gündeme geliyor. Son durumu değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki heyelanları yağışlar kadar depremlerin de tetiklediğini söyledi. Yamaçların güvenli hale getirilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmalarının vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

“Son yıllarda Arhavi-Hopa bölgesinde yaşanan ve yıkımla sonuçlanan heyelanlar var. Bölgenin jeofizik ve jeolojik özellikleri dikkate alındığında heyelanların sebebini sadece yağışa bağlamak mümkün değil. 2024’te Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 4.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 4-5 gün sonra Rize’de toprak kaydı. Bu heyelan, depremin şiddet alanı içerisindeydi. Birkaç gün sonra Arhavi’de büyük toprak kütlesi kara yolu kapadı, 4 kişiyi öldürdü. Bölgede hiç yağış olmamıştı oysa. Dağ, denize doğru kaydı. Elimizdeki jeolojik ve jeofizik veriler, bölgenin denize doğru sürekli olarak çöktüğünü gösteriyor. Sahil yolu, TIR’ların, kamyonların geçtiği transit bir yol. Burada aynı felaketler yeniden yaşanabilir. Basit önlemler yetersiz.”