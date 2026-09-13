YÖK tarafından alınan akademisyenlerin sosyal medyada içerik üreterek para kazanmasının yasaklanmasının ardından kanalı bırakıp bırakmayacağı konusu hakkında açıklama yaptı.

Prof. Özkara şu ifadeleri kullandı:

“İki seçeneğimiz var. Birincisi: kanalı kapatmak ve benim akademik hayatıma devam etmem. Kıdemli profesör olmaya 8 ayım kaldı. 150.000 TL maaş almaya başlıyorum. Türkiye'de profesör çok rahat. Devlet üniversitesinde kimse size "Ne yaptın?" diye sormuyor valla. Hiçbir yayın yapmayıp, ayakları uzatıp, her ayın 15'inde maaşını alan profesörlerimiz var. Dolayısıyla her ayın 15'inde 150.000 TL maaş alıp, çocuk yapıp, güzel bir hayat yaşayabilirim.

Diğer seçeneğimiz ise YouTube'a devam etmem. Burada gerçekten, anlamlı bir şekilde sahip çıkmanız gerekiyor. Katıl ve Kreosus üzerinden destek verilmesi gerekiyor. Diğer türlü benim istifa edip sürdürebilmemin mümkünatı yok. Ben bir tarafta 25 yıl boyunca 150.000 TL alacağım bir işten vazgeçeceğim. Şu ana kadar Katıl'dan gerçekten destek verdiniz. 2 yılda yaklaşık 6 milyon TL'lik bir para biriktirebilmişiz. Benim bunu devam ettirebilmem tek yolu sizlerin bu desteği verebilmesinden geçiyor.”