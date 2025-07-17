İstanbul Kadıköy Bostancı’da bulunan bir rezidansta, kendilerini tatilci gibi göstererek dikkat çekmemeye çalışan 3 kadın hırsız, küçük bir çocukla birlikte girdikleri binada kapı kapı dolaşarak boş daireleri tespit etti.

Ekol TV’den Gamze Şimşek’in haberine göre, hasır şapkaları ve yazlık kıyafetleriyle yüzlerini güvenlik kameralarından gizleyen kadınlar, güvenlik noktasını geçerek binaya giriş yaptı.

ÜNLÜ PROFESÖRÜN EVİNE GİRDİLER

İçeri girdikten sonra tüm dairelerin kapılarını çalan kadınlar, yanıt alamadıkları evlerin boş olduğunu anlayınca harekete geçti. Hedef aldıkları dairelerden biri de eski başhekim ve akademisyen Prof. Dr. İsmail Cinel’e aitti.

(Prof. Dr. İsmail Cinel)

500 BİN LİRALIK SOYGUN YAPTILAR

Cinel’in dairesinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadınlar, daha sonra aynı sakinlik içinde binadan uzaklaştı. Diğer dairelerden ne kadar eşya çalındığı ise henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyeti, “şapkalı kadın hırsız çetesi” olarak adlandırılan şüphelilerin kimliğini belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.