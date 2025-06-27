Son dönemin en çok dinlenen rapçilerinden Blok3, bu kez müziğiyle değil, üst üste iptal edilen konserleriyle gündeme geldi. Ünlü rapçi, bir ay içinde üç farklı etkinliğinin organizasyon hataları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Blok3, İstanbul’daki son konserinin de sahneye çıkmasına saatler kala organizasyon krizine takıldığını belirtti. Sosyal medya hesaplarından peş peşe yayınladığı videolarla yaşanan süreci anlatan rapçi, “Bir ay içinde üç konserim, üç organizatör hatasından dolayı iptal oldu. Kimsenin adını vermedim, kimse işinden olmasın istedim ama her seferinde ben kötü oldum,” ifadelerini kullandı.

Blok3, İstanbul’daki konser alanına gitmek üzereyken organizatörün sabah saatlerinde telefonunu kapattığını ve teknik ekibin ödemelerinin yapılmadığını öğrendiğini açıkladı. “Oradaki insanlar haklı olarak işi iptal etti. Biz normalde dört saat sonra sahnedeydik,” diyen ünlü rapçi, tepkisini dile getirdi.

Blok3, daha sonra konser alanına giderek organizasyon ekibiyle yüzleşti. Blok3 bilet satışı olmadığı iddialarına da '10 bin tane bilet havadan satılmış' diyerek isyan etti.