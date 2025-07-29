Bu ödeme, 50 Cent’in yıllar önce Young Buck’a verdiğini iddia ettiği 250 bin dolarlık kişisel borcun kapanmasını sağlayacak. Ancak Young Buck, bu meblağın bir borç değil, G-Unit etiketi altında yapılacak müzik projeleri için verilen bir avans olduğunu savunmuştu. Hatta zamanında, “50 Cent bana bu parayı verdiğini kanıtlayamadı” diyerek herhangi bir transferin gerçekleşmediğini ileri sürmüştü.

ALACAK TALEBİ GEÇERLİ BULUNDU

Tüm bu itirazlara rağmen, mahkeme 50 Cent’in alacak talebini geçerli buldu. Buck’ın teminatlı borcu bulunmadığı için, mahkeme Young Buck’ın varlıklarının satışından elde edilen gelirle, teminatsız alacaklıların öncelikli olarak ödeneceğine karar verdi. Bu alacaklılar arasında en büyük payı alan isimlerden biri de 50 Cent oldu.

Dosyaya göre, Young Buck’ın müzik kataloğu, araçları, takıları ve stüdyo ekipmanlarının satışından yaklaşık 1.05 milyon dolar toplandı. Bu miktarın yaklaşık 445 bin doları hukuk ve yönetim masraflarına harcanırken, kalan 600 bin dolarlık bölüm, alacaklılar arasında dağıtılacak.

Mahkeme, kalan meblağın nasıl bölüştürüleceğine ilişkin nihai dağıtım planını önümüzdeki haftalarda onaylayacak. 50 Cent’in alacağı, bu onayla birlikte ödenecek.

ARALARI UZUN SÜREDİR BOZUK

İkilinin kişisel ilişkisi de uzun süredir gergin. 50 Cent, Young Buck’ı sosyal medyada sık sık alaya aldı. Bu yılın başlarında Young Buck’ın tutuklanmasının ardından, 50 Cent onun gözaltı fotoğrafını paylaşarak “Kafası ne hale gelmiş öyle, herhalde polis kafasına vurmuş,” ifadeleriyle dalga geçti.